Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | I primi 4 italiano lasciano la Striscia di Gaza Mediazione del Qatar | dal valico di Rafah escono circa 500 palestinesi feriti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le ultime news di mercoledì 1 novembre sullatra, in diretta.: «Dall’inizio dellacolpiti 11 mila obiettivi a

L'attacco diispirerà la minaccia terroristica più significativa per gli Stati Uniti dall'ascesa dello Stato islamico quasi dieci anni fa. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'Fbi, Christopher ...

Progettato per intercettare e distruggere missili e razzi a corto raggio, l' Iron Dome è un sistema di difesa antimissile sviluppato da Israele e balzato agli onori della cronaca dopo l'attacco di ...Ecco, ieri è stata molto discussa una dichiarazione di un dirigente di Hamas. In Israele, quando da Gaza (come sempre succede ogni giorno dal 7 ottobre) lanciano razzi, i cittadini corrono nei rifugi ...