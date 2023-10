Israele bombarda campo profughi | decine di morti | “Ucciso comandante Hamas”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Raid su Jabaliya,Ibrahim Biari: una delle menti dell'attacco del 7 ottobre.valuta la liberazione degli ostaggi non israelianiildi Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, con un raid che provocadi vittime e centinaia di feriti, secondo fonti palestinesi. L’azione, secondo le forze di difesa israeliane, smantella un centro diuccidendo in particolare Ibrahim Biari,che ha avuto un ruolo chiave nell’attacco del 7 ottobre. “Caccia dell’Idf, sulla base di informazioni di intelligence dell’Isa (Israel Security authority) hannoIbrahim Bihari,del battaglione diJabaliya centrale. Bihari era ...

Ieri la Mezzaluna rossa palestinese ha dichiarato cheha consentito dal 17 ottobre, il giorno dell'apertura del valico i Rafah in Egitto, l'ingresso di un totale i 144 camion. Secondo le ...

Israele bombarda campo profughi, decine di morti: "Ucciso ... L'Identità

Israele bombarda il più grande campo profughi di Gaza: decine di ... La Voce di New York

Greta Thunberg, Fedez e tutti i giovani che nei giorni scorsi sono scesi in piazza nelle città europee e americane per manifestare a favore ...Il 25 ottobre gli aerei israeliani hanno colpito delle postazioni di mortai siriane in risposta al lancio di alcuni razzi verso Israele. La ...