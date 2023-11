Israele | attacco avanza | “Soldati a Gaza City” Nuovo raid su campo profughi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – L’diarriva a, mentre uncolpisce ildi Jabaliya. L’offensiva delle forze armate prosegue e arriva ad un punto cruciale, secondo le news diffuse oggi 1 novembre dal generale di brigata Itzik Cohen, comandante della 162esima divisione delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Siamo alle porte di”, dice l’ufficiale. “E’ Hamas che ha scelto questa guerra, non noi”, sottolinea il militare, spiegando che la sua divisione “ha ricevuto un importante incarico, andare e finirla con Hamas”. Negli ultimi cinque giorni, riassume, “abbiamo distrutto gran parte delle capacità di Hamas, attaccato le sue strutture strategiche, la sua gamma di esplosivi e i ...

Diversi feriti in unaereo su Jenin. Scontri a fuoco tra le forze israeliane e i militanti in diverse zone della città. Bolivia, Cile e Colombia richiamano i loro ambasciatori dain ...

Attacco a Jabalia, Hamas: "Morti sette ostaggi, di cui tre stranieri" Euronews Italiano

Si combatte a Gaza, Oms: "Catastrofe sanitaria". Distrutto campo profughi Jabalia, decine di morti - Austin sente Gallant: priorità sicurezza civili - Austin sente Gallant: priorità sicurezza civili RaiNews

Progettato per intercettare e distruggere missili e razzi a corto raggio, l' Iron Dome è un sistema di difesa antimissile sviluppato da Israele e balzato agli onori della cronaca dopo l'attacco di ...La simpatia per la Palestina è stata a lungo una posizione minoritaria negli Stati Uniti, ma adesso molti sostenitori sono stati puniti per aver parlato a favore della Palestina mentre Israele martell ...