Ironia della morte | Taffo | la serie sulla famiglia che ha lanciato un fenomeno social

Un inizio davvero disastroso per gli uomini allenati da Paul Heckingbottom (sorte: il suo nome vuol dire 'maledettamente in fondo') che adesso rischia davvero la panchina. Secondo i ...Questa è la rubrica della posta del cuore curata da Massimo Gramellini e pubblicata ... di creatività, di musica, di ironia e autoironia. La vetta più elevata è l’umorismo, ma per arrivare a quello ci ...Ironia o verità Questo non lo sapremo mai ... In campo nessuno aveva sbandierato e il direttore di gara, prima dell’intervento della tecnologia, aveva convalidato l’1-0 della squadra di Cr7. E aveva ...