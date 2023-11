Iron Dome | il razzo lanciato da Hamas torna indietro e colpisce un agricoltore di Gaza

Un agricoltore palestinese infatti si è visto catapultare il razzo lanciato dalla striscia e rimandato indietro dal sistema israeliano di difesa. I soccorsi Subito in soccorso del ...

Alcuni razzi partiti da Gaza "bucano" l'Iron Dome e colpiscono Tel Aviv, i video dei residenti RaiNews

Guerra Israele-Hamas, i dati di Iron Dome e quando può entrare in difficoltà Sky Tg24

Ecco come funziona la tecnologia avanzata usata dall’esercito israeliano per abbattere le minacce che vengono da Yemen e Iran. Il grande interrogativo: come ...Uno di questi, lunedì, ha sfondato lo schermo di Iron Dome e colpito un edificio civile a Kiryat Shimona, nel nord di Israele. Se gli Stati Uniti hanno rafforzato la protezione aerea in Medio Oriente ...