Inter | miglior giocatore di ottobre? Si vota! I 4 candidati

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LeoVegas.News lancia un sondaggio per far decidere ai tifosi qual è stato ildell’del mese di. I 4. I 4– Sono quattro i giocatori dell’in corsa per il LeoVegas.News Player of the Month. Si tratta di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Yann Sommer. A decidere chi è stato ildel mese disaranno i tifosi nerazzurri che potranno votare uno di questi quattro calciatori nel sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... senza ombra di dubbio, ha avuto ilrendimento in queste prime 10 giornate. La formazione ... Rigorista nell', è senza dubbio il migliore nel suo ruolo per distacco e non poteva mancare in ...

Inter miglior difesa della Serie A secondo i bookie: ecco le quote La Gazzetta dello Sport

Inter, la difesa torna un muro: è la migliore della Serie A Quotidiano Sportivo

Non c'è tempo per fermarsi a rifiatare. In casa Lazio gli impegni ravvicinati non lasciano tregua e il prossimo in ordine temporale è quello di Bologna contro la formazione ...Impressiona la ritrovata solidità difensiva visto che solamente l’Inter ha fatto meglio subendo 5 reti rispetto ... al modo di intendere il calcio da parte del tecnico”. Buone risposte per la ...