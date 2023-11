Inter | il calendario rinnovi è stilato | 3 ora + 2 dall’anno nuovo ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’ha programmato ilper definire idi contratto di cinque big. Tre adesso e due ad inizio 2024. Obiettivi prefissati.al lavoro anche sul capitolodi contratto. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi traccia la linea: «Barella uno dei nomi piùessanti per il rinnovo. Dal 2024 il rinnovo di Barella e quello di Lautaro Martinez sono gli obiettivi principali. Dimarco, Mkhitaryan e Dumfries sono i più urgenti e stanno per essere sistemati. Ildelle operazioni è questo. Logico che piano piano inizieranno i primi colloqui anche per Barella e Lautaro».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...