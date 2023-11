Inter | Ausilio conferma | Handanovic torna in società

(Di mercoledì 1 novembre 2023) "Approfitto per dire cheresterà a lavorare con noi, c'è un progetto di due anni che lo coinvolgerà"....

Commenta per primo 'Approfitto per dire che Handanovic resterà a lavorare con noi, c'è un progetto di due anni che lo coinvolgerà'. Così il ds dell'Pieroa Radio Serie A, rispondendo a una domanda che riguardava il cambio in porta tra Onana e SommerPiero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato dell'ex bianconero Marotta ai microfoni di Radio Serie A: "Marotta ha una grande qualità e ho potuto verificarla sul campo: delega ...È quello di Ciro Immobile, bomber e capitano della Lazio, che stando a certe voci di mercato durante l’ultima finestra estiva era finito sul taccuino di Beppe Marotta e Pietro Ausilio. Inter, Immobile ...