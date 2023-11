Intelligenza artificiale | Musk | Grande minaccia | servira' un arbitro terzo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) "L'AI e' una delle minacce piu' grandi per l'umanita'". Lo ha detto Elon, proprietario di SpaceX, X e Tesla, al primo summit globale sull', in corso nel Regno Unito. ...

"L'AI e' una delle minacce piu' grandi per l'umanita'". Lo ha detto Elon Musk, proprietario di SpaceX, X e Tesla, al primo summit globale sull', in corso nel Regno Unito. Secondo Musk, e' necessario raggiungere un consenso internazionale su come sviluppare un quadro per regolamentare il settore. "Eccoci qui, per la ...

La guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale e il futuro delle fake news Today.it

Stati Uniti, in arrivo un ordine esecutivo di Joe Biden sull'intelligenza artificiale - MilanoFinanza News Milano Finanza

Il ministro delle imprese e del Made in Italia Adolfo Urso ha partecipato alla prima giornata del vertice globale sull'Intelligenza Artificiale a Londra. L'AI Safety Summit è stato promosso dal ...Prende il via l’AI Safety Summit nel Regno Unito. Sul tavolo di politici e industriali ci sono le questioni esistenziali della sicurezza nello sviluppo e la diffusione dell’intelligenza artificiale.