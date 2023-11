Intelligenza artificiale | al via il vertice del Regno Unito sui rischi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nel rapporto preparatorio all'incontro voluto dal primo ministro Rishi Sunak si avverte che gli algoritmi potrebbero essere utilizzati per creare armi biologiche o attacchi informatici automatici

A otto mesi dalle elezioni, le agenzie europee per la sicurezza informatica alzano le soglie di guardia e stringono le maglie intorno alle piattaforme social e ai modelli dicontro il rischio di manipolazione delle informazioni. Lo scorso 20 ottobre l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (Enisa) aveva lanciato l'allarme contro la ...

Come cambiano i Taxi a Dubai grazie all'Intelligenza artificiale AGI - Agenzia Italia

Sondaggio Onfido: le aziende rischiano di perdere trilioni ignorando l’uso dell’intelligenza artificiale per la prevenzione delle frodi.L’intelligenza artificiale: un cambiamento epocale, tra straordinarie opportunità per aziende e cittadini, e rischi per l’occupazione, che riguardano soprattutto alcune categorie professionali. Temi ...