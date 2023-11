Infranto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 novembre 2023): trama, cast, storia vera e streaming delin programma su Sky Cinema Questa sera, 1 novembre 2023, in prima visione su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il, pellicola che racconta una storia realmente accaduta nel 1997. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama Ilsi apre con una scena che ci sembra di aver visto altre mille volte al telegiornale: un uomo nero viene braccato dalla polizia. Non sappiamo niente di lui e di ciò che ha fatto ma quell’uomo è Brian Brown-Easley (John Boyega), di cui pian piano si scopre la vicenda. Ex marine degli Stati Uniti, Brian vive in un motel di Atlanta, lontano dall’ex moglie Cassandra (Olivia Washington) e di conseguenza dalla figlia Kiah (London Covington). Con una situazione economica oramai al limite, Brian si vede negare ...