Infortunio Scalvini | le condizioni del difensore dell’Atalanta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ecco leattuali delGiorgiovista la lombalgia riscontrata lunedì a Zingonia Uno dei dubbi in casa Atalanta era sicuramente legato alleattuali di Giorgio: lunedì aveva riscontrato la lombalgia e contro l’Empoli è stato per questione precauzionali. Come sta ora però il? Secondo quanto riportato dal reportage odierno della squadra bergamasca, risulta cheoggi non si sia allenato a Zingonia svolgendo terapie. Le sueverranno valutate gli ultimi due giorni per capire se sarà idoneo.