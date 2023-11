Inflazione | l’economista | “Ecco a cosa è dovuto il calo”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tommaso Monacelli, professore di Macroeconomia alla ‘Bocconi’ di Milano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ spiega il perché deldell’, ma mette tutti in guardia. L’rallenta, ma questa frenata potrebbe essere solamente momentanea. E’ questo il pensiero di Tommaso Monacelli, professore di Macroeconomia alla Bocconi di Milano, espresso in un’intervista al Corriere della Sera.perché l’è in– Notizie.com – © Ansa“Pensare di aver raggiunto già ora il target fissato dalla Bce sarebbe prematuro e non realistico – sottolinea– l‘sta rallentando, ma il dato di ottobre rischia di essere una semplice illusione considerando che è allo scorso anno, dove nello stesso periodo c’era stata ...