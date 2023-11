Infiltrazioni dei clan nel Comune di Caivano | 18 arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDiciotto persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’inchiesta sulledella criminalità organizzata nelle attività di governo e dell’amministrazione deldi(sciolto per mafia dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre) in particolare nella gestione degli affidamenti degli appalti per i lavori pubblici. L’organizzazione criminale riusciva ad ottenere da parte di pubblici amministratori notizie riservate relative all’aggiudicazione degli appalti in modo da poter indirizzare richieste estorsive ai vincitori. Nove delle 18 persone arrestate oggi erano state ‘fermate’ il 10 ottobre scorso. Il fermo, misura precautelare, è stato ora sostituito da una misura cautelare. Le altre 9 persone coinvolte rientrano sempre nella stessa inchiesta: si tratta di 6 ...