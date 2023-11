Incidenti | tamponamento a Milano tra tre auto | due morti e diversi feriti**

(Di mercoledì 1 novembre 2023), 1 nov. (Adnkronos) - Dueferiti in un incidente tra trequesta mattina averso le 5.20 in viale Forlanini, nella direzione dell'aeroporto di Linate. Secondo le prime ricostruzioni, una velocità sostenuta avrebbe causato uncon le due vetture che la precedevano. I deceduti sono il guidatore e il passeggero di una delle, uno è morto sul posto e l'altro al San Raffaele. Al momento non si sa chi fosse alla guida. L'incidente è avvenuto circa all'altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. In corso i rilievi.

Poco dopo le 5:30 di oggi a Majano, in località Casasola, lungo via 6 Maggio,tra due ... Le cause deglisono al vaglio delle forze dell'ordine. Laddove necessario sono stati ...

Ultimo'ora: **Incidenti: tamponamento a Milano tra tre auto, due ... La Svolta

Incidente a Milano, travolti come birilli dopo tamponamento: due ... Il Riformista

Due morti e dieci feriti. Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 1 novembre 2023, attorno alle 5.30, lungo viale Forlanini, non… Leggi ...Grave incidente stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini in cui sarebbero state coinvolte secondo una prima ricostruzione 12 persone a bordo di tre auto. In seguito a un ...