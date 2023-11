Incidente stradale dopo la notte di Halloween | morti due giovani a Milano

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) AGI - Due ragazzi di 24 e 26 anni che rientravano da una serata in discoteca per festeggiaresonoin unche ha coinvolto tre auto ain viale Forlanini, la strada che porta all'aeroporto di Linate. Alle 5 del mattino, mentre si spegnevano gli echi delladi festa, la Peugeot sulla quale viaggiavano assieme ad altri quattroha travolto una Golf e una Opel Zafira che in precedenza si erano tamponate ed erano vuote perché i passeggeri erano scesi. Lo schianto è stato tremendo: il 26enne alla guida è morto sul colpo, l'amico pocoessere arrivato all'ospedale San Raffaele. Entrambi sono residenti ae avevano celebrato la ricorrenza in un locale vicino al luogo dell'. ...