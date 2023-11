Incidente stradale a Milano | due morti e dieci feriti tra cui una bambina di otto anni

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it -all'alba in ...

La7.it -all'alba in viale Forlanini, l'arteria che porta all'aeroporto di Linate, con un bilancio pesantissimo: due i morti, due amici di 24 e 26 anni. Una decina i feriti tra cui una ...

Incidente sul raccordo, auto investe tre operai: un morto RomaToday

Patrizia Incollu, in corso l'accertamento di morte cerebrale La Nuova Sardegna

Due morti e dieci feriti. Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 1 novembre 2023, attorno alle 5.30, lungo viale Forlanini, non… Leggi ...Un incidente stradale mortale è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 18, in via Romana ad Anguillara Sabazia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Bracciano per ...