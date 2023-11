Incidente stradale a Milano | due morti e 12 feriti Positivo all’alcol test e privo di patente il 30enne dell’auto che ha tamponato la prima vettura

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Oltre ad essereè anchedelladi guida il trentenne che ha scatenato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini aall’alba, a seguito dei quali hanno perso la vita due giovani di 26 e 24 anni. A stabilirlo la Polizia locale diche sta conducendo le indagini sullo schianto in cui sono state coinvolte tre auto. L’uomo che guidava senzaviaggiava sulla Golf che haa grande velocità la Opel su cui viaggiava la famiglia, uscita dall’abitacolo (fortunatamente) subito dopo l’impatto. L’auto con a bordo i sei giovani invece è arrivata subito dopo sempre a grande velocità. Nel doppio tamponamento sono rimaste ferite 12 persone, tra cui anche una bambina di due ...

...assicurazione paga Cosa succede se è coinvolto un pedonecon più auto: come si stabilisce la colpa Secondo l' articolo 2054 del Codice civile , la responsabilità di un sinistro...

Scontro tra auto e scooter: muore il centauro, ferito un 16enne RaiNews

ecco come funziona Statali, la pensione sarà uguale per tutti. Rivisto l'assegno di insegnanti e medici Grave incidente su viale Forlanini a Milano: le immagini dei rilievi della Stradale ...Sui social l'ultima foto alla festa di Halloween, nella discoteca "The Beach" di via Corelli. Poi Bennardo Pagano, 24 annii compiuti il 24 gennaio, originario di Napoli, e ...