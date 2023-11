Incidente in Viale Forlanini | 12 persone coinvolte e due morti | positivo all' alcol testo uno dei conducenti

11.30Milano,un positivo alcol test E' risultato positivo all'alcol test e la Polizia locale di Milano il 25enne alla guida del veicolo che ha provocato il grave tamponamento inForlanini a ...

Incidente a Milano in viale Forlanini dopo la festa di Halloween: morti due ragazzi di 24 e 26 anni, due feriti gravi Corriere Milano

Grave incidente a Milano, tamponamento tra tre auto in viale Forlanini: due giovani morti. Le immagini Il Fatto Quotidiano

Truppe israeliane a sud di Gaza City. La manovra approda in Senato. Comune Caivano, blitz anticamorra: 18 arresti. Milano, grave incidente stradale: 2 morti. Al via una nuova giornata di Coppa Italia.In ospedale, soccorsi in codice giallo, sono finiti un ragazzo di 27 anni, un 31enne e un 57enne. A Milano invece, all'alba di mercoledì 1 novembre, in viale Forlanini un incidente stradale ha causato ...