Incidente choc in Italia | schianto tremendo tra più auto Chi c’era tra le persone coinvolte

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Un terribilesi è verificato questa mattina all’alba in cui sono rimastetre. In seguito a un tamponamento, la cui dinamica è ancora da ricostruire, sono morti due ragazzi e alcuni feriti, tra questi anche una bambina di 8 anni. Leggi anche: Incubo campi flegrei: la scopertache cambia tutto Leggi anche: Marta Fascina, il triste annuncio dopo la dipartita di Berlusconi: chi erano leGravestradale all’alba, intorno alle 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini in cui sarebbero state12a bordo di tre. Loè avvenuto lungo l’arteria che porta ...