Incidente all’alba sull’autostrada A12 | tragedia sfiorata | 4 veicoli coinvolti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Santa Marinella, 1 novembre 2023 – Questa mattina alle 5:30 si è verificato unstradale al km 34 dell’autostrada A12 in direzione Civitavecchia. In totale, 4sono statiin una carambola che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. I primisono stati un’auto con a bordo cinque ragazze, che è entrata in collisione con un pick-up su cui viaggiavano due cacciatori. A seguire, altre due auto hanno impattato contro iprecedentementenello scontro. A causa dell’, l’autostrada A12 è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 del mattino, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estricato le persone dalle lamiere, e il personale del 118 per il soccorso ai feriti. Sul ...