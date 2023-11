Incidente a Milano | schianto tra 3 auto sulla strada di Linate | morti due ragazzi di 24 e 26 anni Automobilista positivo all' alcol test

Gravestradale all'alba, verso le 5 del mattino, ain viale Forlanini in cui sarebbero state coinvolte secondo una prima ricostruzione 12 persone a bordo di tre auto . In seguito a un ...

Incidente a Milano in viale Forlanini dopo la notte di Halloween: morti due ragazzi di 24 e 26 anni, due feriti gravi Corriere Milano

Grave incidente a Milano,12 persone coinvolte e due morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Grave incidente stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini: coinvolte, secondo una prima ricostruzione, 12 persone a bordo di tre auto. Due i morti. È risultato positivo ...Grave incidente stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini in cui sarebbero state coinvolte secondo una prima ricostruzione 12 persone a bordo di tre auto. In seguito a un ...