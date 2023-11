In Russia antisemitismo senza precedenti | caccia agli ebrei nel Caucaso del Nord “La propaganda di Stato pare l’abbia sdoganato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Con l’inizio di una nuova guerra tra Israele e Hamas, in tutta lasono in corso manifestazioni filo-israeliane e filo-palestinesi. L’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente ha avuto risonanza soprattutto tra i musulmani nelle repubbliche deldel. In Cecenia, ad esempio, ogni giorno nelle moschee si tengono preghiere di massa a sostegno della Palestina. E i residenti del Daghestan, della Kara?aj-Circassia e della Cabardino-Balcaria organizzano azioni pro Gaza, che alla fine della scorsa settimana sono diventate apertamente antisemite. Tutto è iniziato il 26 ottobre quando canali Telegram anonimi hanno pubblicato gli indirizzi delle sinagoghe e i nomi dei rabbini nelle capitali delle repubbliche caucasiche della, accompagnati da dichiarazioni antisemite. Il 28 ottobre si è tenuta a Cherkessk ...