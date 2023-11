In arrivo i francobolli di Mare fuori

(Di mercoledì 1 novembre 2023) IdiIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette oggi, 1° novembre 2023, treispirati alla fiction Raiche celebrano la Giornata della Filatelia. Rientrano nella serie tematica il Patrimonio artistico e culturale italiano della Giornata della Filatelia, dedicata agli “Amici di penna”. Isviluppano il tema della comunicazione attraverso il servizio postale e raffigurano un ragazzo in cella intento a scrivere una lettera, un postino in bicicletta che, con il Vesuvio sullo sfondo, è intento a consegnare la posta e una ragazza che in camera legge una lettera. Il foglietto che contiene i, validi per la posta ordinaria, riproduce una foto raffigurante parte del cast della ...

L'evento di inaugurazione ospiterà anche la cerimonia di presentazione deiordinari ...di una conversazione on stage tutta dedicata al nuovo e attesissimo one prank show inil 3 ...L’area è tra le più ricche d’Europa per questo tipo di animale, che rappresenta un anello molto importante dell’ecosistema; quattro i francobolli in arrivo domani Certo, una mera combinazione. A poche ...Cinque i francobolli in arrivo come prevendita il 2 novembre; alle immagini ha lavorato Aura Naomi Schoppig Ruiz ...