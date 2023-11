Ilary Blasi si trasforma in... sposa cadavere

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La conduttrice romana ha trascorso la serata in compagnia delle amiche, della sorella Silvia e dei loro figli, divertendosi in una festa a tema

Negli ultimi giorni erano circolate nuovamente voci di una possibile crisi trae Bastian Muller . Il motivo Il fatto che lei si sia presentata al Museum of Dreamers di Roma insieme a Isabel, Chanel con il fidanzato Cristian Babalus e Cristian con la fidanzata ...Voci di crisi tra Ilary Blasi e il suo fidanzato tedesco: lei avvistata da sola in un museo Negli ultimi giorni erano circolate nuovamente voci di una ...La conduttrice romana ha trascorso la serata in compagnia delle amiche, della sorella Silvia e dei loro figli, divertendosi in una festa a tema ...