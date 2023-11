Il viaggio del mito della Malvasia | dalla storia ai territori | dai personaggi al vino

Gli amantivino e della cucina toscana avranno una straordinaria opportunità di esplorare il mondoChianti Classico d'altura in un'eccitante serata di degustazione e avvicinamento al vino che si terrà giovedì 9 novembre presso il rinomato ristorante Il Caminetto di Firenze. L'evento è il terzo ...

Gucci Valigeria, elogio del viaggio nelle intramontabili icone della maison fiorentina Architectural Digest Italia

La presidente del Consiglio Damiano alla tappa finale del viaggio ... Live Comune di Venezia

Gli amanti del vino e della cucina toscana avranno una straordinaria opportunità di esplorare il mondo del Chianti Classico d'altura in un'eccitante serata di degustazione e avvicinamento al vino che ...(Adnkronos) – Un ragazzo di 33 anni è morto in un incidente avvenuto in tarda mattina di oggi 1 novembre a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, in provincia di Roma. La vittima, morta poco ...