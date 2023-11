Il valico di Rafah riapre per la prima evacuazione di civili stranieri e feriti gravi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Perdita totale delle telecomunicazioni” per la maggior parte degli abitanti di Gaza Il più grande fornitore di telecomunicazioni di Gaza, Paltel, dice che le reti internet e telefoniche sono inattive in tutta la Striscia di Gaza: è il secondo blackout dalla scorsa settimana. Gaza aveva infatti perso l'accesso al web venerdì scorso ma le linee erano state successivamente ripristinate. Anche il monitor della rete globale Netblocks conferma che Gaza "è nel mezzo di un nuovo blackout di Internet con un forte impatto sull'ultimo grande operatore rimasto, Paltel". La maggior parte dei residenti di Gaza sperimenteranno “una perdita totale delle telecomunicazioni”, si legge in un post su X. Il bilancio delle vittime e gli obiettivi colpiti. I dati di Israele e di Hamas Israele fa sapere che martedì 11 soldati sono stati uccisi nei combattimenti di terra a Gaza, portando a 326 il ...