Il trio d’oro | scopo | visione e missione

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Parliamo di purpose, vision e mission. Nonostante questi termini siano sulla bocca di molti, non credo che si percepisca appieno la loro importanza pratica, almeno da quanto ho avuto modo di osservare nelle PMI. Perché parlo di? Purpose, vision e mission sono tre concetti distinti eppure profondamente collegati. Servono a dare direzione e focus ad un’organizzazione, agendo come una bussola per ogni decisione, grande o piccola. L’anima dell’impresa: il purpose Iniziamo dal purpose, ossia lo. Si tratta della ragione d’essere di un’organizzazione; è la chiave per creare un valore duraturo e differenziarsi sul mercato. È il DNA dell’organizzazione, quello che la rende unica e permette di creare un impatto positivo sugli stakeholder, interni ed esterni. Testimonia i valori più alti che ispirano l’organizzazione, di qualunque dimensione essa sia. ...