Il taglio del canone apre la crisi della Rai | buco da mezzo miliardo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LaRai è appena iniziata. Non solo quella degli ascolti, con Mediaset che ormai supera viale Mazzini in quasi tutte le fasce orarie (l’unica eccezione è il preserale), ma anche quella economica con ildelvoluto dal governo Meloni. A raccontare le difficoltàRai, facendo qualche conto, è la Stampa. Partendo dall’ultimo bilancio, che ha avuto un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria considerata su livelli di stabilità, ma negativa per quasi 580 milioni di euro. Conti già peggiorati in questi ultimi mesi, fino a 650 milioni, sostengono fonti di viale Mazzini. E i rischi sono molto peggiori, con il pericolo di un’esposizione finanziaria fino a un. Quindi servono soldi, ma ilsi riduce per ...

... mettendo a rischio la vita della donna e quellanascituro. Trasferimento d'urgenza Poche ore ... ilcesareo per far nascere il neonato ed immediatamente dopo l'intervento cardiochirurgico."E' una manovra fragile, che non ha un'anima e una visone del futuro del Paese. Il taglio del cuneo non è strutturale e non c'è niente per i servizi pubblici essenziali. Il governo sta tagliano sulla ...Un gesto non casuale che ha scatenato mille esegesi. Segno di resa, sfida narcisistica o, soprattutto, messaggio all’ex fidanzata