Il respiro della natura nelle opere di Gabriele Simic | tra Realismo e Simbolismo per ascoltare il senso più sottile della realtà

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il mondole, l’ambiente che circonda l’uomo nel momento in cui sceglie di allontanarsi dalla routine cittadina fatta di strade e di cemento, ha costituito nel corsostoria dell’arte più recente un importante elemento rappresentativo in grado di coinvolgere non solo le sensazioni visive e percettive dell’autore dell’opera, ma anche di far vibrare le corde del fruitore che si sente coinvolto e indotto a perdersi nell’armonia o a meditare su tutto ciò che non appare e che tuttavia esiste all’interno dell’osservato. La connessione con lache ruota intorno alla vita dell’essere umano permette alla sensibilità di alcuni creativi di sintonizzarsi sull’ascoltodelicatezza e delle energie sottili che avvolgono il mondo e che troppo spesso rimangono inascoltate. ...