Il Qatar trova un accordo per l’evacuazione degli ostaggi con doppia nazionalità e feriti Apre il valico di Rafah

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilha raggiunto uncon Egitto, Israele e Hamas – in coordinamento con gli Stati Uniti – per la liberazione dalla Striscia di Gaza, tramite ildicon l’Egitto, di un numero imprecisato dicone altri in gravi condizioni di salute. Lo riferiscono media panarabi citando fonti vicine ai negoziati in corso tra le parti. Intanto ildiè aperto alle persone per un’evacuazione limitata da Gaza. L’esercito di Israele ha fatto sapere che ha colpito 11 mila obiettivi dall’inizio delle ostilità. Alcuni commando Usa sono in zona per aiutare nella liberazione. Nel frattempo il generale Francesco Paolo Figliuolo è arrivato in Libano per ...