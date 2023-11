Il Parma vince 4-2 a Lecce | emiliani agli ottavi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Adesso la squadra di Pecchia affronterà la Fiorentina.- Ilbatte ilal Via del Mare per 4-2 e stacca il pass per glidi finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Alla prima occasione, dopo 9 minuti, glipassano in vantaggio. Gallo si fa rubare palla da