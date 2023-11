Il Papa sulla crisi in Israele | Due popoli due Stati soluzione saggia

"Sto benissimo", dice il Pontefice facendo il puntopropria salute. Come sta iloggi "Ancora vivo, sai. Ho il problema del ginocchio che sta migliorando. Adesso posso camminare bene e poi ...

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – "Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo. Sono entrati nei kibbutz, hanno preso ostaggi. Hanno uc ...Tra gli affari privati, il Papa parlerà anche di quando aveva una fidanzata prima ... Tra le non poche interviste concesse da Francesco in questi quasi undici anni sul soglio petrino, quella ...