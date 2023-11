Il Milan sta scricchiolando Leao | si apre un nuovo caso | perché finirà male

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilsi sta rompendo? Forse. Di certo si rompono tanti suoi giocatori. Troppi, per reggere ai massimi livelli: in totale sono già 19 gli infortuni in stagione di cui ben 12 muscolari. Quattro di questi (Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek, Sportiello) contano un tempo di recupero superiore ad un mese, più Chukwueze che resta un punto di domanda. A Bennacer, Caldara e Sportiello si sono aggiunti Pulisic, Pellegrino e Kalulu: niente di grave per l'americano, recuperabile per la sfida di sabato contro l'Udinese; frattura composta dell'osso calcaneare del piede sinistro (40 giorni di stop) per l'argentino; lesione del tendine retto femorale sinistro meritevole di parere chirurgico per il francese. Indi operazione, Kalulu rimarrà ai box per quattro mesi. Pioli si arrangia con i Primavera e, dopo Bartesaghi, promuove in prima squadra anche Simic, ma ...