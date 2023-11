Il libro delle soluzioni raccontato dal suo protagonista | Pierre Niney

... il pizzo, un tessuto che richiama l'intimità e la profonditàrelazioni e le spine in metallo,... Un lavoro parte del circuito Off di Charta, festival di Roma dedicato alfotografico e alla ...

Il Libro delle Soluzioni: La recensione del film di Michel Gondry The Hot Corn Italy

“Il libro delle soluzioni”, un film la cui stravaganza si tramuta in noia ilGiornale.it

Il Libro delle soluzioni nasce da un magico incontro risalente a undici anni fa. Durante una cena a Parigi Pierre Niney incontrò il regista Michel Gondry e gli chiese di fargli da padrino nel mondo ...La pioggia non ha fermato l'esercito degli appassionati che si sono dati appuntamento in migliaia per la giornata di apertura del Lucca Comics & Games. Tantissimi anche gli eventi nella seconda giorna ...