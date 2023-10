Il leader di Hamas e l’odio contro Israele | «Non ci hanno lasciato altra opzione se non la violenza Siamo legittimati a combattere gli invasori»

Nel raid le forze israeliane sostengono di aver eliminato il comandante del battaglione centrale dia Jabalia, Ibrahim Biari, considerato tra i responsabili dell'attacco del 7 ottobre, e ...

Quei miliardari leader di Hamas (che vivono all'estero): ecco dove nascondono tutte le loro fortune ilGiornale.it

Ecco come Hamas e i suoi leader diventano ricchi con la guerra: il patrimonio in mano ai vertici dell'organiz… La Stampa

leader dei cristiano sociali in Baviera. IN PARALLELO non si spegne il confronto pubblico sugli inquietanti festeggiamenti degli attacchi terroristici di Hamas nel rione berlinese popolato in ...Il Cairo ha invitato Hamas a un incontro al Cairo per discutere anche della questione degli ostaggi. L'invito, ha affermato un funzionario del governo egiziano, sarà esteso anche ai leader di altre ...