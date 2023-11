Il gesto dei calciatori che non ti aspetti | pregano prima di scendere in campo

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) I campionati di calcio stanno ricominciando in tutta Europa e non solo. Unin particolare, fatto da una squadra, ha colpito l’attenzione di tutti. Idell’Athletic Bilbao, squadra che milita del campionato spagnolo, all’inizio di una partita particolarmente difficile, hanno compiuto unche non è, di certo, passato inosservato. Pregaredi L'articolo proviene da La Luce di Maria.