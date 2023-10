Il Cio del futuro? Pensiero laterale e intelligenza emotiva oltre a competenze tecniche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Roma, 31 ott. (Labitalia) - Un manager in grado di promuovere la cultura tecnologica, di gestire situazioni complesse e di valorizzare il capitale umano. Si potrebbe descrivere così il nuovo ruolo del Cio (Chief Information Officer) che sta diventando sempre più rilevante in ogni impresa. “In un mercato sempre più imprevedibile, complesso e globale - precisa Luca Danelon, Principal della practice Technology di Page Executive, specializzato nell'head hunting di posizioni di leadership - la figura del Cio sta cambiando radicalmente. Al Cio, sempre più spesso, viene richiesto di essere strategico nel trovare soluzioni agili e innovative con un impatto significativo anche nel breve termine, per aumentare la redditività dell'impresa. Non bastano più, quindi, soltantoe hard, che ovviamente rimangono fondamentali, ma occorrono capacità di ...

'Ho ascoltato il pistolotto di due minuti e mezzo di Alessandro Di Battista' esordisce l'ex deputatocentrodestra e 'penso che Di Battista non conosca i valori di libertà e democrazia' perché 'c'...

Il Cio del futuro Pensiero laterale e intelligenza emotiva oltre a ... Adnkronos

Michelle Yeoh, nuovo membro del CIO: "Lo sport è un linguaggio di ... Olympics

Si potrebbe descrivere così il nuovo ruolo del Cio (Chief Information Officer) che sta diventando sempre più rilevante in ogni impresa. “In un mercato sempre più imprevedibile, complesso e globale - ...Dopo "Get back", si rinnova la collaborazione tra Peter Jackson e i Beatles. Porta la firma del regista, noto ai più per aver diretto "Il signore degli anelli", il videoclip ufficiale di "Now and then ...