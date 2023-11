Iannone FdI | “A breve un tavolo col ministro Urso sulla vertenza Fos”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi ho incontrato le rappresentanze sindacali della Fos di Battipaglia e ho interloquito con ilche a brevissimo convocherà presso il suo ministero ilrichiesto. Lo ringrazio per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata verso il nostro territorio e le nostre realtà”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio, parlamentare del collegio uninominale della provincia di Salerno. “Fin dall’inizio del suo mandato sta lavorando al dossier Prysmian. Già a dicembre nel provvedimento Ilva fu inserita una norma per tutelare la fibra di qualità rispetto alla perdita di competitività sul mercato rispetto a quella indiana e coreana.Incredibilmente i governi italiani prima del Governo Meloni non avevano fatto nulla per proteggere le nostre produzioni ...