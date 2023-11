I Wonder Pictures | due premi alla Festa del Cinema di Roma!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Iè stata ovviamente presentedeldi Roma, ed è tornata “a casa” con ben due statuetteo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Dopo la notte da sogno agli Oscar 2023, Iè stata protagonista anchedeldi Roma di quest’anno. Ddiciottesima iterazione della kermesse romana sono usciti vincitori Alba Rohrwacher e Herbert Nodrum, rispettivamenteati come miglior attrice per Mi fanno male i Capelli e miglior attore in The Hypnosis. Isale sul palco delladeldi ...