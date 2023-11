I tasselli necessari per triplicare la capacità rinnovabile entro il 2030

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per contenere l’aumento della temperatura della Terragli 1,5 gradi Celsius (rispetto ai livelli preindustriali) ed evitare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici, i governi dovrannole installazioni dienergetica da fonti rinnovabiliil. Le conclusioni di un rapporto dell’Irena (l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili), di Global renewables alliance (un’associazione industriale) e della presidenza della Cop28 non sono inedite, ma ribadiscono un concetto sul quale si era già espressa l’Agenzia internazionale dell’energia, la massima autorità del settore. Secondo il recente rapporto dei tre enti, le installazioni globali didovranno «raggiungere più di undicimila gigawatt» ...