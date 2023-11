I migliori album dei Red Hot Chili Peppers | Blood Sugar Sex Magik | Californication e tanti altri

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Neidei Red Hotc’è tutta l’evoluzione di una band che affonda le radici nel funk e si muove tra le linee del rock e del pop. I loro brani sono vere e proprie lezioni di groove, con uno stile che si è sempre più perfezionato a partire dalle linee di basso di Flea – che ancora oggi fanno scuola – e le intuizioni del compianto Hillel Slovak e di John Frusciante. Anthony Kiedis è il frontman perfetto, con linee vocali che spaziano dal rap alla melodia più orecchiabile. Mother’s Milk (1989) Mother’s Milk è il primo disco a ottenere un buon successo commerciale e critico. L’contiene brani come Knock Me Down, Higher Ground, Taste the Pain e Good Time Boys. Il disco presenta uno stile più hard rock e metal rispetto ai precedenti lavori della band. ...

Al suo rientro in Europa Giordano ha pubblicato dueda solista (My Kind Of Blues con ospiti ... Negli anni seguenti la Luca Giordano Band ha guadagnato reputazione come una delleband ...

Oggi esce Hackney Diamonds. Sarà tra i migliori album degli Stones ... GQ Italia

I migliori dischi di novembre 1983 in ascolto su Radio e torno ... SentireAscoltare

Sono rimasti sulla bocca degli amanti del rock e del post punk per tutto il 2022. E dopo averli visti dal vivo al Rock En Seine di Parigi, nell’estate di quell'anno, abbiamo capito il perché. Teneteli ...È online, disponibile per l'ascolto in streaming gratuito, la puntata di novembre 1983 di Radio e torno, l'unica trasmissione radiofonica musicale back to ...