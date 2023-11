Hockey prato | le convocate dell’Italia per il raduno di Madrid | all’orizzonte la doppia sfida alla Spagna

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’Italia si sta preparando per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda l’femminile. La nostra Nazionale, che giocherà il preolimpico a metà gennaio o a Valencia () o a Ranchi (India), si radunerà adal 5 all’8 novembre. Il CT Andres Mondo ha convocato 25 giocatrici per il collegiale nella capitale spagnola. Le azzurre affronteranno lain due amichevoli in programma il 7 e l’8 novembre.ITALIAPORTIERI: Lucia Caruso (Saint Georges) Agustina D’Ascola (Jockey Club Cordoba) DIFENSORI: Maria Del Rosario Aleman (Hurling Club) Sofia Laurito (Royal Wellington Tennis Hc) Camila Machin (Royal Victory Hc) Sara Puglisi (Oranje Rood) Ilaria Sarnari (Royal Evere White ...

Sicuramente nessuno avrebbe immaginato un esordio del genere : la SSD Unime si aggiudica a tavolino la prima stagionale del girone D del Campionato Nazionale Under 18 di, in programma sabato scorso sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, dove non si è presentata la squadra ospite Polisportiva Valverde Catania, team che in Sicilia ...

