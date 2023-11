(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha annunciato di aver ucciso o ferito in tutto 120israeliani in tre settimane di scontri armati controa ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. L'esercito ...

ha annunciato di aver ucciso o ferito in tuttosoldati israeliani in tre settimane di scontri armati contro Israele a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi.

Hezbollah,120 soldati Israele uccisi o feriti in 21 giorni QUOTIDIANO NAZIONALE

Hezbollah,120 soldati Israele uccisi o feriti in 21 giorni La Prealpina

Hezbollah ha annunciato di aver ucciso o ferito in tutto 120 soldati israeliani in tre settimane di scontri armati contro Israele a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. (ANSA) ...Israele ha annunciato di aver dato il via all’espansione delle operazioni di terra a Gaza: Hamas risponde lanciando missili contro lo Stato ebraico.