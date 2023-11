Heidi Klum per Halloween diventa un pavone | ecco la spettacolare trasformazione

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 01 novembre 2023ha abituato i fan a spettacolari trasformazioni per, nel corso degli anni è apparsa indossando costumi da zombie, Jessica Rabbit, Fiona di Shrek e tanti altri, Quest'anno ha stupito tutti trasformandosi in un gigantesco. Fonte video: Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

PerHalloween non è una semplice ricorrenza di cui ricordarsi un paio di giorni prima, magari comprando un cerone bianco da mettersi sul volto e un po' di finto sangue. No, il suo party annuale ...

I costumi più incredibili all'Halloween Party di Heidi Klum 2023 (a partire dal suo da pavone) Vanity Fair Italia

Heidi Klum diventa un pavone (per Halloween) Ticinonline

Tutti si mascherano per Halloween, pochi sanno farlo come Heidi Klum che, in questo periodo dell'anno, da vent'anni ormai, organizza sempre delle feste a tema incredibili. Da… Leggi ...Heidi Klum conquista anche quest'anno il trono come regina di Halloween, al seguito la rapper Megan Thee Stallion e la cantante Rosalía.