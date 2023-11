Heidi Klum | il suo costume di Halloween 2023 è un pavone gigante FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha indossato undapere anche quest’anno si conferma la regina assoluta dei travestimenti: ilè talmente particolare e bizzarro da essere diventato virale sui social network in pochissimo tempo, come quelli degli anni passati, del resto. In questa sua follia,è stata affiancata da uno stormo di amici suoi travestiti da “piume”, per rendere la sua ruota ancora più imponente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) All’inizio della giornata,è apparsa su Amazon ...