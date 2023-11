Hamas | ”Attacco del 7 ottobre si ripeterà” – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Orrore nel campo profughi di Jabalia, quattro chilometri a nord di Gaza City: si continua a scavare a mani nude alla ricerca di sopravvissuti dopo il bombardamento di ieri. Il valico di Rafah fra la Striscia di Gaza e l’Egitto è stato riaperto per un’evacuazione limitata verso l’Egitto di feriti palestinesi e detentori di passaporto straniero. Il generale Figliuolo è atterrato in Libano. 16:50 – Tajani: “Primi quattro italiani lasciano la Striscia da Rafah” Quattro italiani, volontari di internazionali, uno dei quali con moglie palestinese, che nelle scorse settimane erano già localizzati presso la base Unrwa a Rafah, hanno attraversato il valico e sono ora in Egitto, assistiti da personale dell’Ambasciata d’Italia al Cairo. “Sono felice di confermare che un primo gruppo di italiani che avevano intenzione di lasciare Gaza è uscito dalla Striscia” ha dichiarato il Vice Presidente ...