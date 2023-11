Hamas uccide e la sinistra sta con il nemico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Studi Mediaset di Roma Palatino, lunedì sera, ore 21.30: Nicola Porro introduce la puntata di Quarta Repubblica trasmettendo un filmato impressionante girato due giorni prima, sempre a Roma, sabato, alla manifestazione pro Palestina. L'inviato della trasmissione di Rete 4 viene insultato dai manifestanti, la sua borsa ricoperta di sputi, ma soprattutto il suo zaino viene imbrattato con una bomboletta spray affinché il giornalista risulti “riconoscibile” al resto del corteo come, “segnato” come entità ostile. I facinorosi autori della bravata - forse - neppure se ne rendono conto, ma siamo a un passo dalla stella gialla, dall'identificazione visibile del diverso, del reietto, di chi “deve” essere discriminato. Si torna in studio e sono chiamato a confrontarmi con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, ora leader di Unione popolare, che era fisicamente in ...