Halloween | il prepotente ritorno delle radici pagane dei nostri popoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Roma, 1 nov – Ogni anno arriva il 31 ottobre e la festa di. Ogni anno, insieme alla festa diarriva sicura come la morte (è proprio il caso di dirlo) la solita e noiosa polemica “dolcetto o scherzetto si, dolcetto o scherzetto no”. È sempre così: da una parte plotoni di bambini mascherati e dall’altra plotoni di epigoni della tradizione tanto al chilo, che spandono odio ed astio contro quella che viene accusata di essere una festa d’importazione, un’apoteosi di consumismo, insomma la classica americanata. Sì, ma anche no.è consumista come tutte le festePerché si? Forse è criticabile tutto il circo di mercato e consumo che c’è dietro, forse è criticabile la vendita di gadget, forse è criticabile la partecipazione puramente mondana alla festa senza una vera consapevolezza religiosa, ma a quel punto ci ...

