Halloween | i Nas sequestrano giocattoli e un quintale di dolci

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’approssimarsi della ricorrenza di, il Nas di Salerno ha intensificato i controlli nei settori della commercializzazione di prodotti ludici per bambini, della produzione e della somministrazione di alimenti. In particolare, le attività ispettive hanno portato al sequestro amministrativo di 1692 confezioni die di 262 articoli ludici, tra cui maschere, decorazioni a forme di zucche e scheletri, luminarie per, fucili giocattolo e palloncini rinvenuti in tre esercizi commerciali ubicati nelle province di Salerno e Avellino, tutti esposti alla vendita e risultati – a vario titolo – privi di marchio Ce, delle indicazioni in lingua italiana e delle informazioni obbligatorie destinate ai consumatori. Inoltre, è stato sequestrato anche undi prodotti ...